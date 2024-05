Schob Frau Austria-Held drei Kuckuckskinder unter?

Als Stürmer bei der Wiener Austria hat er in 85 Pflichtspielen 37 Tore erzielt und 18 Assists geleistet, in der Saison 2016/17 auch die Torjäger-Krone in Österreichs Bundesliga eingesackt – doch inzwischen sorgt Olarenwaju „Larry“ Kayode nicht mehr sportlich für Aufsehen, sondern durch einen veritablen Familien-Krach!