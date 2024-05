Mit neuem Team eilte Filip zum Grand-Slam-Glück

Dass dem Kitzbühel-Sensationsfinalisten von 2022 seine Grand-Slam-Premiere ausgerechnet bei seinem Lieblingsturnier gelang, ist freilich keine weitere Überraschung. „Sand ist nach wie vor klar mein Lieblingsbelag“, erklärt Misolic. Auch ist die Rückhand natürlich noch sein Paradeschlag. „Aber wir haben viel am Aufschlag und auch an der Vorhand gearbeitet.“ Besonders letzteres war in seiner dritten Qualifikationsrunde gegen Quentin Halys ersichtlich.