Auszeit mit dem Besten aus Küche & Keller gewinnen

Als Gast ins Weinkulinarium eintauchen

Der gemeinsame Geist der Betriebe, der Marktgemeinde und des Tourismusvereines macht dies möglich. In Zukunft findet das große Fest immer an einer neuen Location statt, um den Gästen einen authentischen Einblick in die tiefgreifenden Prozesse des Weinmachens und der Kulinarik zu geben. Jeder Betrieb hat seine speziellen Besonderheiten, in die der Gast beim Leutschacher Weinkulinarium eintauchen kann. Der Kollerhof ist ein leuchtendes Beispiel.