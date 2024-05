FC Bayern mistet aus! Diese Stars müssen zittern

Ebenfalls auf der Liste der möglichen Verkaufskandidaten ist der Name Joshua Kimmich zu lesen. Der 29-Jährige, der in der abgelaufenen Saison zwischen Rechtsverteidigung und defensivem Mittelfeld switchte, soll sich noch nicht sicher sein, ob er seinen 2025 auslaufenden Vertrag verlängern will. Möchte der FC Bayern mit Kimmich Kohle machen, müsste er im Sommer verkauft werden.