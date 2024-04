Milan gegen Inter: Derby ab 20.45 Uhr LIVE

Martinez wieder einsatzbereit

Bereits seit Anfang März war der Titelgewinn so gut wie sicher. Seitdem haben die Inter-Fans den Taschenrechner in der einen und den Spielplan in der anderen Hand. Die Vorzeichen für vorzeitige Scudetto-Feierlichkeiten unmittelbar nach dem „Derby della Madonnina“ stehen gut. Die letzten fünf Duelle entschied Inter allesamt für sich, zudem steht Topscorer Lautaro Martinez nach einer Gelbsperre wieder zur Verfügung.