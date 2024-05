„Wir holen uns den Titel zu hundert Prozent!“

Start in die Finalserie! Die Basketballer des UBSC Graz wollen am Samstag (17.30/Sportpark) gegen die Oberwart Gunners mit dem richtigen „Bein“ in die best-of-five-Serie starten. Ein Garant des Erfolgs war in dieser Saison zumeist US-Guard Zach Cooks. Fans, aufgepasst: Das zweite „Heimspiel“ der Grazer steigt nicht in der Landeshauptstadt.