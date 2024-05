Mörec: „Die Zeit bei Sturm Graz war die schönste“

Ich habe noch immer viele Kontakte zu den Leuten, einiges erlebt und durfte sehr tolle Kulturen kennenlernen“, erinnert sich Mitja Mörec gerne zurück.Der 41-Jährige verteidigte in seiner aktiven Karriere in elf verschiedenen Ländern (darunter auch in Griechenland, Kasachstan, Aserbaidschan oder Vietnam). Die meisten Spiele (55) machte Mörec, der 2020 seine Laufbahn beim FavAC beendete, aber für Sturm. „Graz war die schönste Zeit. Der Klub und die Stadt waren schon damals fantastisch – wie auch die Fans. Da schaffte ich ebenfalls den Sprung in Sloweniens A-Team.“