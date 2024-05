Honsak: „Bayern und Freiburg vergesse ich nie“

„Ich habe mich mit Trainer Frank Schmidt getroffen, wir führten sehr gute Gespräche und er sagte mir, dass ich am Flügel vom Profil her sehr gut in ihre Spielphilosophie passen würde. Ich schlafe vor Entscheidungen immer eine Nacht darüber, aber da brauchte ich nicht lange zu überlegen“, zwinkert Mathias Honsak. Der ab nächster Saison für Heidenheim angreift, einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete und sich somit weiter in der Bundesliga mit den besten Mannschaften messen darf.