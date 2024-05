Rauchen und Jugendschutz: Was braucht es?

In Österreich wird das Thema Jugendschutz in Bezug auf Rauchen sehr ernst genommen. Maßnahmen, wie beispielsweise Altersbeschränkungen beim Verkauf von Tabakwaren, Rauchverbotszonen oder Aufklärungskampagnen in Schulen sind dabei wichtige Faktoren. Aber auch beim Elternhaus, Stichwort Vobildwirkung, muss man ansetzen. Was meinen Sie: Wird bei uns diesbezüglich genug getan?