Fleischerei sorgt für frischen Wind in Innenstadt

Obwohl die wirtschaftliche Lage derzeit nicht allzu rosig ist, viele Fleischereien in ganz Österreich in den vergangenen Jahren ihre Pforten schließen mussten und auch die Kremser Landstraße immer wieder mit Geschäftsabwanderungen zu kämpfen hat, will die Familie Höllerschmid aus dem Kamptal in der Innenstadt von Krems jetzt so richtig durchstarten – und das direkt beim Steinertor.