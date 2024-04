Chance auf Ablöse von Zoodirektor „Dirty Hering“

Was man als Schönbrunn-Direktor können sollte

Alle fünf Jahre lässt das Ministerium die Leitungsposition neu ausschreiben. Hering-Hagenbecks Vertrag läuft von 2020 bis Ende 2024. Bewerben kann sich jeder, der die Anforderungen erfüllt: Verlangt werden etwa ein fachlich passender Studienabschluss, Erfahrung in vergleichbaren Positionen, aber auch Dinge wie „soziale Kompetenz“, „erfolgreiche Tätigkeit in der Medienarbeit“ und ein „sehr service- und qualitätsorientiertes“ Naturell.