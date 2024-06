Handekzem: Auch Wasser kann Gift für die Haut sein

Am häufigsten kommen Hautkrankheiten in Berufen mit einem hohen Anteil an Feuchtarbeit vor – hier gilt tatsächlich Wasser als Noxe, wie bei einem Pressegespräch in Wien berichtet. Dr. Wilfinger: „Daher sind die am stärksten gefährdeten Berufsgruppen Friseure und Kosmetiker, gefolgt von Metall- und Reinigungsberufen, dem Baugewerbe, Gesundheitsberufen und der Lebensmittelbranche. Im Friseurberuf spielen vor allem Allergene aus Haarfärbe- und Blondierungsmitteln, Inhaltsstoffe aus Dauerwellenpräparaten, Konservierungs- und Duftstoffe eine wichtige Rolle.“