Hautekzem: wann muss man damit zum Arzt?

Wer sich in der Apotheke beraten lässt, sollte deshalb folgende Informationen bereithalten: „Wann und unter welchen Bedingungen ist das Ekzem zum ersten Mal aufgetreten - etwa bei Sonnenbestrahlung oder dem Kontakt mit Putzmitteln? Ist die betroffene Hautpartie eher trocken oder nässt sie? Bestehen Schmerzen oder Juckreiz? Leidet jemand in der Familie zum Beispiel an Neurodermitis? Eine möglichst genaue Beschreibung der Symptomentwicklung unterstützt den Apotheker in der Wahl einer geeigneten Salbe oder Creme.“