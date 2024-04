Schon jede 2. Firma Opfer von Cyberkriminalität

Cyberangriffe werden laut Umfrage auch treffsicherer: Während bei der Vorjahresbefragung noch jeder zehnte Angriff erfolgreich war, war es in der aktuellen Umfrage jeder sechste. Auf der einen Seite seien Unternehmen zwar besser gewappnet in Sachen Cybersicherheit, gleichzeitig rüsten aber auch die Täter auf und nehmen die gesetzten Maßnahmen genau ins Visier. Die Angreifer würden professioneller, ihre technischen Mittel effektiver. Etablierte Schutzmechanismen und Sensibilisierungsmaßnahmen seien unter diesen neuen Umständen nicht mehr so wirkungsvoll, sagte KPMG-Partner Andreas Tomek. Investitionen in Cybersicherheit seien überlebensnotwendig.