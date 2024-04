Ex-Pilot tobt: „Er ist der schlechteste Fahrer!“

„Typischer Rennunfall“

Stattdessen sprach Stroll in seiner Reaktion nach dem Rennen von einem „typischen Rennunfall“, bei dem niemand wirklich etwas dafür könne. Die Kritik am Sohn des Rennstall-Besitzers Lawrence Stroll wird immer lauter. Schon in der vergangenen Saison blieb er weit hinter den Erwartungen seines Teams zurück. In dieser Saison fuhr er erst zweimal in die Top 10.