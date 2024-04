Ricciardo ein Idiot? F1-Oldie: „F*** that guy!“

„Fuck that Guy!“

Das brachte wiederum Ricciardo nach dem Rennen auf die Palme: „Ich habe langsam angefangen, mich zu beruhigen, aber dann wurde mir gesagt, wie Lance über den Unfall denkt. Anscheinend bin ich ein Idiot und es war mein Fehler", schüttelt er den Kopf. „Ich gebe mein Bestes, nicht zu sagen, was ich sagen möchte, aber: Fuck that Guy! Ich weiß nicht, was er macht, wo sein Kopf ist, aber du musst dir nur Gedanken um mich in dem Moment machen, und das hat er eindeutig nicht.““