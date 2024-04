Der Brüsseler Asyl-Scherz

ANDERERSEITS sollte man den Europäern allerdings mitteilen, dass weitere zwei Jahre Vorbereitungszeit vorgesehen sind, ehe man an die Umsetzung dieses Asyl-Pakets schreiten will. Und weder existieren irgendwelche Auffanglager mit der entsprechenden Infrastruktur für Asyl-Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, noch gibt es die nötigen Rücknahmeabkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern der illegalen Migranten. Und in Länder, die als unsicher gelten, etwa Afghanistan oder Syrien, schiebt die EU ohnedies nicht ab.