Zwei rot-weiß-rote Welten: WM-Titel und neue Ära

Genauso zufrieden zog auch Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko Bilanz. „Max hat alles kontrolliert, auch, dass er am Ende nicht die schnellste Rennrunde fahren wollte, zeigt seine Souveränität. Wir haben insgesamt ein sehr starkes Paket, und Max fährt fehlerfrei. So können wir wieder an den WM-Titel denken!“ Sicher, Ferrari und McLaren sind etwas näher an den „Bullen, aber auch Checo Pérez, diesmal hinter Lando Norris Dritter, liefert ab. Dr. Marko: „Bei Checo war das Timing nicht ganz so glücklich, daher war der dritte Platz in Ordnung.“