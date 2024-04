Helmut Marko: „Derzeit spricht fast alles für ihn“

„Norris ist sicher im Fokus“

Es stellt sich die Frage, ob sich der Austro-Rennstall ebenfalls länger als ein Jahr binden will. In Shanghai holte Perez laut Marko jedenfalls das Maximum heraus. „Die Reifen waren von der Rundenanzahl am Limit, da konnten wir keine Attacken riskieren“, erklärte der Grazer. In der Schlussphase des Rennens fuhr Lando Norris seinen zweiten Platz sicher nach Hause. Der 24-jährige Brite, der seinen Vertrag bei McLaren im Jänner um mehrere Jahre verlängert hatte, ist auch bei Red Bull Racing ein Thema. „Lando Norris ist jung. Lando Norris ist sicher im Fokus“, sagte Marko.