Siebenter Abstieg hätte für Köln schlimme Folgen

Die Darmstadt-Partie war als Endspiel auserkoren worden, statt ums Überleben zu kämpfen, ergab sich das Team verunsichert dem Schicksal. „Es ist klar, dass die Fans sauer sind, ihren Zorn rauslassen. Wir werden, solange es möglich ist, kämpfen“, so Kainz zum Abstiegskampf. Den man gut kennt - schließlich droht Köln der siebente Gang in die zweite Liga. Der angesichts der Transfersperre schlimme Folgen hätte: Wegen eines Verstoßes gegen FIFA-Regularien beim Transfer des Jugendspielers Jaka Potocnik darf der FC erst im Winter Transfers tätigen. Im Sommer hätten bei einem Abstieg Selke und Uth keinen gültigen Vertrag für die 2. Liga. Weitere vier Profis, darunter Dejan Ljubicic, haben Ausstiegsklauseln. Leverkusens Ungeschlagen-Serie hielt auch in Dortmund. Stanisic glich ganz spät zum 1:1 aus.