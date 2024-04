Hoch-Zeit für die Liebe: So wird 2024 geheiratet

Wen möchte ich am schönsten Tag im Leben wirklich dabeihaben? Diese Frage bestimmt 2024 die Qualität jeder Heirat, weiß Wedding-Plannerin Martina Hecht von „Knotted Hearts“ aus Hirm. Der Trend geht daher zu kleineren Hochzeiten mit einer bewusst ausgewählten Gästeschar. Dafür dürfen die Feiern dann gleich mehrere Tage dauern – mit einem Come-Together-Dinner am Anreisetag und einem Brunch am Abreisetag. „Vorzugsweise werden dafür Locations gewählt, wo Trauungen stattfinden dürfen und das Brautpaar und die Gäste auch übernachten können, damit der Weg nach der Feier ins Bett möglichst kurz ist“, sagt Hecht.