Bayerns zähe Trainersuche: Das sagt Uli Hoeneß

Der DFB hatte am Freitagvormittag die Vertragsverlängerung mit Nagelsmann bis nach der WM 2026 bekanntgegeben. Der 36-Jährige wurde in München als heißer Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel gehandelt, der den deutschen Rekordmeister am Saisonende verlassen wird. „Das ist eine Entscheidung, die man respektieren muss“, so Hoeneß.