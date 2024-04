LASK gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Der LASK nimmt das Heimspiel gegen Hartberg mit neu gewonnenem Selbstvertrauen in Angriff. Mit dem 3:1 gegen Red Bull Salzburg gelang den Linzern nach langer Tristesse in der Bundesliga endlich wieder ein Highlight, Lohn war der Vorstoß auf Meistergruppen-Rang drei. „Die Stimmung war gelöster als in der letzten Woche, mit einem Sieg fällt Ballast ab. Die Burschen strahlen aus, dass es noch nicht aus ist und dass sie noch leben“, sagte Trainer Thomas Darazs.