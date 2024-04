Marko: „Na klar wurmt Max dieser weiße Fleck“

Die strikte Coronapolitik in China führte auch dazu, dass am Shanghai International Circuit die Rollläden geschlossen wurden, zuletzt gab man im Land, welches als größter Automobilmarkt der Welt gilt, am 14. April 2019 Vollgas. Mit einem Max Verstappen, der bis dahin gerade einmal fünf Grand-Prix-Siege auf seinem Konto hatte.