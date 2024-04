Landwirt schleppte sich nach Unfall zum Wohnhaus

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag in dem Wald des 61-jährigen Landwirts in der Gemeinde Brückl. Mit einer Kette hatte er einen Baumstamm an einer Zugmaschine befestigt. „Er zog den Stamm über seinen Forstweg, als die Zugmaschine ins Rutschen geriet“, berichtet die Polizei. „Sie überschlug sich seitlich einige Meter über eine steile Böschung hinab. Der Landwirt wurde dabei von der Zugmaschine geschleudert.“