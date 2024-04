Hamilton reicht’s: „Gibt Leute, die Sch**** reden“

In Interviews präsentiert sich Lewis Hamilton eigentlich stets gelassen und professionell. Doch nun reichte es dem Formel-1-Rekordweltmeister. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Rechtfertigung für meine Entscheidung brauche, denn ich weiß, was für mich richtig ist“, betonte der 39-Jährige am Donnerstag in China, als er gefragt wurde, ob das schlechte Abschneiden der „Silberpfeile“ für ihn eine Bestätigung für den Wechsel zu Ferrari sei.