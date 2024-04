Wiener Box-Ass „Rocky“ kämpft um den großen Titel

Der Titel soll trotzdem nur eine Zwischenstation sein: „Ich träume davon, für Österreich den WM-Titel zu holen!“ Der 1991 in Tschetschenien geborene Elsaev kam 2004 nach Wien, begann hier mit dem Boxen. 2009 bis 2012 boxte er in Russland für das dortige Nationalteam, dann kehrte er wieder nach Wien (Leopoldstadt) zurück. 2014 wagte Elsaev den Schritt zur Profikarriere, in der er nach wie vor unbesiegt ist. In seiner Rolle als Box-Star ist ihm besonders wichtig, ein Vorbild für die Jugend zu sein. „Weil ich weiß, dass die Jugendlichen auf der Straße viel Blödsinn machen. Sie brauchen Zuspruch und Aufmerksamkeit. Und die will ich ihnen geben.“