Letzte Play-off-Tickets in der NBA vergeben

In der nordamerikanischen Basketballliga NBA ist am Sonntag (Ortszeit) der Grunddurchgang zu Ende gegangen. Die Orlando Magic gewannen gegen die Milwaukee Bucks mit 113:88 und beendeten die Hauptrunde in der Eastern Conference trotz zuvor drei Niederlagen in Serie auf Platz fünf. Im Play-off treffen sie auf die Cleveland Cavaliers. Die Indiana Pacers wurden Sechster und treffen im Play-off auf die Bucks.