Krypto-Branche fiebert Bitcoin-Halving entgegen

Neben den gestiegenen Markterwartungen an die Kursentwicklung kommen durch das „Halving“ also auch weniger Coins in den Umlauf. Die Kursrallye in den vergangenen Monaten resultiert folglich aus einem Zusammenspiel von höherer Nachfrage und der Aussicht auf ein geringeres Angebot. „Es ergibt sich eine Anpassung der volkswirtschaftlichen Kurve und damit – wie an Märkten üblich – ein höherer Preis“, erklärt Enzersdorfer-Konrad.