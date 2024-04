Hammer-Wechsel? Kleiner Seitenhieb von Alonso

Wer Lewis Hamilton in der nächsten Saison bei Mercedes ersetzt, ist nach wie vor offen. Kommt es vielleicht zum Hammer-Wechsel von Fernando Alonso? „Ich hatte viel Spaß im Rennen und eines meiner besten Wochenenden überhaupt in Bezug aufs Fahren“, sagte Alonso in Suzuka und legte nach den zahlreichen Spekulationen rund um seine Person nach: „Mercedes ist weiter hinten, also fühlt es sich nicht so attraktiv an.“