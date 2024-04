Raptors verlieren ihr letztes Heimspiel der Saison

Die Toronto Raptors haben ihr letztes Heimspiel der Saison in der nordamerikanischen Basketballliga NBA am Dienstag (Ortszeit) verloren. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge setzte es für das Team des verletzten Jakob Pöltl eine 123:140-Niederlage gegen die Indiana Pacers, die zurzeit auf Platz sechs in der Eastern Conference liegen.