Sogar Regierungschef mischt bei den Trikots mit

Pink und „Vierer“

Nachdem der Deutsche Fußballbund seine EURO-Dressen präsentiert hatte, gab es zwei große Aufreger: Erstens die Auswärts-Farbe Pink, zweitens die Schriftart der Rückennummer vier. Die Nummer 44 erinnerte nämlich in der ursprünglich vorgesehenen Gestaltung an die Runen der SS aus der Zeit des Nationalsozialismus, das Design wurde schnell neu gestaltet, beim Länderspiel letzten Freitag in Linz gegen Österreichs trug dann Bibiane Schulze Solano erstmals das Trikot mit der neu gestalteten Nummer.