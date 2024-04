Mistkübel angefahren, Führerschein dauerhaft weg

„Was hab ich verbrochen, dass ausgerechnet mir so etwas passieren muss?“, ist Maria S. verzweifelt. Im August 2023 touchierte die Pensionistin einen Mistkübel in ihrer Stammgarage in Wien-Mariahilf. Als Draufgabe wurde der 76-Jährigen dauerhaft der Führerschein entzogen: „Ich fühle mich ausgeliefert.“