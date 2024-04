Das sind die großen Gewinner

Am gestrigen Abend stand schließlich die Verleihung an: Als bester Spielfilm wurde „Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin“ von Regisseurin Martha Mechow mit 15.000 Euro honoriert. In der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ wurde die Filmemacherin Helin Çelik ausgezeichnet. „Mit einem Tiger schlafen“ von Anja Salomonowitz, in dem Birgit Minichmayr die im Jahr 2014 verstorbene Kärntner Künstlerin Maria Lassnig mimt, galt als garantiertes Highlight. Was auch die Jury so sah und den Streifen gleich in mehreren Kategorien würdigte: einmal für das „Beste Szenenbild“ (Martin Reiter), ein Preis für „Außergewöhnliche Produktionsleistungen“ (Produktionsfirma coop99) und für das „Beste Schauspiel“ (Birgit Minichmayr).