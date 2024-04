Forstarbeiter von Baum getroffen – schwer verletzt

Fataler Arbeitsunfall am Montagabend im Tiroler Außerfern: Ein 53-jähriger Einheimischer wurde bei Forstarbeiten in Biberwier von einem Baum erfasst und eingeklemmt. Sein Arbeitskollege eilte ihm zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.