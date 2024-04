Ausgekugelt, verkühlt und umgebucht geht‘s zur EM

In der Hauptstadt des Saarlandes trifft die Athletin des WAT Simmering mit ihrer Vorarlberger Doppel-Partnerin Serena Au Yeong am Dienstag auf die tschechische Paarung Brozkovcova/Dobiasova. Ein machbares Los, liegen die beiden Österreicherinnen in der Weltrangliste auf Rang 83, so gut wie aktuell sonst niemand aus Österreich in einer Badminton-Rangliste. Doch beide Spielerinnen sind nicht ganz fit. Während Kathi seit einigen Tagen an Verkühlungssymptomen laboriert, kugelte sich Serena vor knapp zwei Wochen im Training die linke Schulter aus, ist aber schmerzfrei.