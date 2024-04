FPÖ warnt Autolenker vor „fahrenden Wanzen“

„Fahrende Wanzen, aber TikTok-Verbot – Schwachsinn!“

Kritik übte Hafenecker insbesondere an der Beschaffungsagentur des Bundes, denn diese würde aktuell gerade mehr als 600 neue Fahrzeuge bei einem chinesischen Autobauer ordern. „Der Witz an der Sache ist, dass man Bundesbeamten Tiktok am Diensthandy verboten hat, man setzt aber Spitzenbeamte in fahrende Wanzen hinein“ – ein „Schwachsinn“.