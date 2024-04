Stöger zu Bochum? Admira weiß von nichts

Stöger Favorit?

Gut möglich, dass Stöger per Vertrag nicht dazu verpflichtet ist, sich eine etwaige Freigabe vom Verein holen zu müssen. Dennoch pikant, dass er für „Sky“ schon am frühen Nachmittag als dezidierter Favorit auf das – zumindest temporäre – Erbe des inzwischen auch offiziell ausgemusterten Cheftrainers Thomas Letsch galt. Bochum wolle den ehemaligen Austria-Meistermacher und Köln- und Dortmund-Coach zumindest als „Feuerwehrmann“ für die nächsten sechs Wochen verpflichten und mit ihm den Abstieg verhindern. Der ist in der Tat beängstigend nahe gerückt. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage am Wochenende gegen Köln (mit den Gegentoren in der 90. und der 92. Minute) ist der Abstand zum ersten Abstiegsplatz aber nur mehr drei Punkte „dick“.