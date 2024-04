Wollen Sie ins Buch der Rekorde, Herr Lendvai?

Mittendrin steht der fast 95-Jährige, putzmunter, in Schnürlsamthose und einem bunt karierten Hemd, und freut sich. Kurzer Rundgang, an Büsten ehemaliger Obstblock-Führer und gerahmten Auszeichnungen vorbei. „Hier sehen Sie meine Familie“, sagt Lendvai, als wir in seiner Schreibwerkstatt mit sehr viel Zettelwerk und einer großen Lupe angekommen sind. Er zeigt auf ein Gruppenfoto in Sepia. „Alle umgebracht, bis auf mich und meine Mutter.“ Da erscheint auch schon seine Frau Zsoka mit einem Tablett und der Duft von starkem Kaffee macht sich breit.