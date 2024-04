Glasner-Fan Muslic hat sich in die Insel verliebt

Seit 18 Monaten ist Muslic, der Vertrag bis 2025 hat, nun im Amt. Interesse gibt’s aus den Top-5-Ligen sowie der Major League Soccer (MLS). In Ried scheiterte er noch kläglich, holte in zehn Spielen keinen Sieg. „Ich bin ein sehr ambitionierter Trainer, jage meinen Träumen nach.“ Die wären? „Ich träume von England, habe mich dort in die Fußball-Kultur und Fan-Atmosphäre verliebt. Meine Spielidee würde sehr gut auf die Insel passen!“, meint Muslic. Der auch ein großer Fan von Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner ist. „Er ist für mich der beste österreichische Trainer. Als ich in der Ried-Akademie und Oliver beim LASK war, konnte ich mir viel von ihm abschauen.“ Im Play-off geht’s am Sonntag gegen Leader St-Gilloise um Goalie Heinz Lindner. Auf Platz sechs liegt Cercle zwei Punkte hinter der Europa-League-Quali.