Eigenblut für schwere Operationen aufheben?

Das patientenorientierte Blutmanagement (Englisch: Patient Blood Management) ist ein Behandlungskonzept zur Steigerung der Patientensicherheit bei Operationen mit erhöhtem Blutungsrisiko. Eigenblutspende – macht man das überhaupt noch? So lautete eine Frage an die Experten des Apotheker-Kongresses, der kürzlich in Schladming (Stmk.) stattfand.