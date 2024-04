Salzburg bevorzugt! Ilzer hat irre Apfel-Erklärung

Die „Spitzentriebförderung“ – Ilzer sprach in diesem Zusammenhang auch von einer „Verzerrung“ – gebe es auch in anderen Ligen, in verschiedenen Gruppierungen, in der Natur und in der Gesellschaft. „Der, der an der Spitze steht, hat noch mehr Förderung, bekommt noch mehr Gunst. Das wird sich auch nicht ändern.“ Es gelte aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das Maximum herauszuholen. „Irgendwann werden auch wir der stärkste Ast am Baum sein.“