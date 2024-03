Würgegriff! Rot-Orgie! Das sagt Sturm!

Der Schlager war von der ersten Sekunde an hart umkämpft, da war richtig Peffer drinnen. Und in einer hitzigen Schlussphase kochten die Emotionen dann auch über, entglittt die Partie Schiedsrichter Stefan Ebner komplett. Er schickte Mittelfeldmann Jon-Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee (nach VAR-Check) vom Platz. „Bulle“ Lucas Gourna-Douath, der die Grazer „Ringkämpfe“ eröffnet hatte, musste unter die Dusche. „Stefan Ebner hat sehr hart spielen lassen, es war eine Unsportlichkeit von Salzburg, wir hätten eine klare Umschaltsituation gehabt und gehen am Ende mit zwei Roten raus. Die Karte für Jon ist ja noch vertretbar, aber jene für Lavalee war extrem hart“, meinte Christian Ilzer nach dem Schlusspfiff. Beide fehlen dem Sturm-Coach nun am Donnerstag im Cup-Halbfinale, wo es neuerlich gegen Salzburg geht. Nur diesmal auswärts.