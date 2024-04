„Gehsteig war zu Ende“: Betrunkener stürzt in Ache

Alarm kurz vor Mitternacht

Exakt um 23.57 Uhr am Dienstag langte über die Leitstelle Tirol der Alarm bei den Sölder Bergrettern ein. „Eine Person befand sich im Bachbett der Ötztaler Ache und kam nicht mehr heraus“, erzählt Einsatzleiter Maximilian Riml. Der Verunglückte war freilich nicht irgendwo in einem abgelegenen Bereich, sondern in der Nähe des Dorfzentrums in der Ache.