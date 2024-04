Tickets für die Premiere von „Civil War“ gewinnen!

„Civil War“ zeigt uns eine dystopische nahe Zukunft, in der in den USA ein Bürgerkrieg tobt, der das Land in zwei Lager spaltet. Während im Weißen Haus der US-Präsident (Nick Offerman, „The Last of Us“) seine dritte Amtszeit angetreten hat, lehnen sich im Westen des Landes Texas, Kalifornien und 17 weitere Bundesstaaten gegen die Regierung auf.