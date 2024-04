Brandt schildert: „Einziger Weg war der zum Klo“

Kritik von den Anhängern

Fans, die offenbar nicht von der Erkrankung gewusst hatten, bemerkten den Formabbau, kritisierten den Bremer folglich. Verständlich, wie Brandt selbst findet: „Dann ist es vielleicht auch mal so, dass der eine oder andere sagt: ‘Du hast scheiße gespielt‘. Das ist kein Problem.“ Mittlerweile geht es wieder bergauf, was die Zuseher zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Bayern München merken durften. „Es geht sicherlich noch besser. Ich bin schon ehrgeizig genug, dass ich trotzdem noch ein, zwei Schritte nach vorne machen will in den nächsten Spielen“, strebt Brandt dennoch nach mehr.