Lokalmatador Kratzer lässt steirische Fans jubeln

Zuschauer bestens gelaunt

Den Fans gefiel die Renn-Action, die mehr als 170 Starter in den Erdboden zauberten. Gezückte Handys am Start, gespitzte Ohren bei den Siegerinterviews und gelegentlich skeptische Blicke, als Elektro-Motorräder (erstmalig in Paldau am Start) geräuschbefreit an der Menge vorbeisausten.