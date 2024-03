Alle Neune bei Austria – das ist einfach zu viel

„Wels hat mein Vertrauen“

Über Wels, der laut Wimmer „in der Halbzeit wie ein begossener Pudel in der Kabine saß“, will der Trainer nicht den Stab brechen. „Es war sein Debüt, er war sicher auch etwas übermotiviert, jetzt sind wir alle gefordert, müssen ihm da raushelfen. Man muss ihm das Gefühl geben, dass er sich durch die gelb-rote Karte jetzt nicht alles, was er sich im Training und über sein professionelles Verhalten aufgebaut hat, kaputt gemacht hat. Er hat weiter mein Vertrauen, weil er sich das verdient hat.“