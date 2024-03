Nachbar rückte mit Feuerlöschern an

Gleich mehrere Anrufer meldeten am Karfreitag gegen 16 Uhr über den Notruf 122 einen Balkonbrand im Villacher Stadtteil Auen. Die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache und der FF Perau nahmen am Einsatzort Rauch am Balkon im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses wahr.