„Ich musste meinem Bruder beim Sterben zusehen!“

Wie Samuel Dwamena im Gespräch mit dem schweizerischen „Blick“ verriet, sei er, obwohl in Ghana lebend, zum Zeugen des Todes des 2016/17 für ein halbes Jahr im Ländle stürmenden Raphael Dwamena geworden. „Ich musste am Handy meinem Bruder beim Sterben zusehen“, so Samuel, für den die Welt zusammengebrochen war, nachdem Raphael im November als Spieler des KF Egnatia in Albaniens 1. Liga im Duell mit Partizani einen Kollaps erlitten und wenig später in einem Spital sein Leben ausgehaucht hatte.